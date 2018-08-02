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образование  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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от издателя  |  комментариев: 6


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политика ;
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Новости
02.08.2018 07:50 Мск (09:50 Екб)
религия | Приволжский ФО | В России
Уважать Ленина - грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
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Протоиерей Федосов Андрей, &quot;Киберпоп&quot; (2018) | Фото: kiberpop.ru

Протоиерей Андрей Федосов служит в храме в селе Красноармейском Самарской области и ведет свой канал о православии на YouTube. После видео о его посещении Мавзолея Ленина над ним учинили церковный суд, сняли с должностей, запретили в служении, а канал "Киберпоп ТВ" остановил свое вещание, передает Накануне.RU.
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Отец Андрей служит храме в Красноармейском, в сети он позиционировал себя как современного священника, готового говорить на любые темы о православии, за пять лет его канал обрел большую популярность, и теперь аудитория видеоблога насчитывает 40 тыс. человек. Главным "минусом" для церкви как раз и стало то, что "Киберпоп" учил "иметь свою точку зрения". А поводом для гонений сталао 100-летия расстрела бывшего царя Николая Романова – в это время отец Андрей сходил в Мавзолей, о чем рассказал в своем блоге буквально следующее:

Протоиерей Федосов Андрей, "Киберпоп"(2018)|Фото: kiberpop.ru

"Владимира Ильича Ленина я очень уважаю как деятеля политического, и вообще нужно просто его уважать как человека, как личность. Почему? Человек был идейный, и своей идее он посвятил всю свою жизнь. И верой, и правдой он этой идее служил… Он верил в то, что он делает благо. Искренне верил. Кроме того, он был чрезвычайно умным человеком, талантливым", – заявил священник.

На это живо отреагировал "единоросс" Дмитрий Сивиркин, известный тем, что он казак, внук православного святого, экс-депутат и поэт. Он выступил с открытыми письмом, в котором сообщил, что его семья пострадала от красноармейцев, что он знает историю и крайне возмущен заявлениями "Киберпопа" в интернете. Андрей Федосов выступил с последним видеообращением, где уведомил своего оппонента о том, что он дает возможность критикам церкви обвинить священнослужителей в политической ангажированности.

"Церковь – вне политики и лояльна любой власти, – напомнил экс-депутату священник-блогер. – Политические взгляды любого христианина находятся в сфере исключительно его совести. В своем письме вы, Дмитрий Вадимович, даете оценку мне как священнику только на основании моих высказываний в адрес политической деятельности Ленина. То есть смешиваете религию и политику. Зачем вы написали это письмо? Какова его цель? Какого результата вы хотите достичь, опубликовав его? Вы хотите, чтобы я прекратил свою деятельность в интернете? Может быть, вы боретесь за частоту нравов в духовенстве? Или за частоту рядов?"

Этот своеобразный донос об инакомыслии Сивиркина спровоцировал большой скандал – а РПЦ очень не любит скандалы с участием своих священнослужителей, поэтому была вынуждена отреагировать, что называется, провести "внутреннее расследование". Пока идет церковный суд, репрессированный отец Андрей не может работать, вести блог и "благославлен" не давать комментариев в СМИ, его судьба и судьба его троих детей остается нерешенной, а пока он не работает.

Журналист и ведущий программы "Агитация и пропаганда" Константин Сёмин считает, что произошедшее вполне укладывается в общий контекст того, что происходит в стране:

"Все закономерно и нормально в той степени, в какой нормальным можно назвать наше общество. У нас спокойно могут человека закрыть за репост, у нас могут отправить за решетку за цитаты из классиков марксизма-ленинизма, за упоминание термина "диктатура пролетариата", как в Севастополе сейчас происходит, это, оказывается, запретная сегодня фразеология. Мы семимильными шагами движемся туда, откуда Россия выбиралась через кровь и ужасы двух революций – в мракобесную совершенно осатанелую реакцию, где, конечно, пока не дошло до развешивания "столыпинских галстуков" и восстановления "зеленой улицы" вместе с крепостным правом, но движется всё именно в этом направлении".

Православный блогер "Киберпоп" напомнил в своем ответе Сивиркину, как относился к Ленину, например, патриарх Тихон, разрешивший служить панихиду по нему и назвавший его человеком "с поистине христианской душой". Видеоролик с ответом набрал более 250 комментариев, большинство из них – положительные. Константин Сёмин выразил сомнение, что слова про "христианскую душу" Ленин воспринял бы как комплимент – все же он был материалистом. В любом случае, если даже уважительный отзыв о советском времени вызывает такую реакцию, то можно говорить о тоталитарной цензуре в РПЦ:

"Даже то, что в принципе уважительное отношение к советскому времени и к создателям советского государства среди верующих объявляется чем-то недопустимым, когда вводится тоталитарная церковная цензура, это, конечно, крайне показательно. К вере, к православию это никакого отношения не имеет, это имеет отношение к попыткам правящего класса буржуазии отстоять то, что было украдено у народа в начале 1990-х годов. Народ этого не забыл. Митинги против пенсионной реформы показали, что память народа еще жива, она, конечно, не в том состоянии, которого буржуазии следовало бы опасаться, но, ей-богу, отольются кошке мышкины слезки однажды".

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02.08.2018 07:50 Мск | Елена Кирякова
09:50 Екб

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Уважать Ленина - грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
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