Кандидаты в свердловскую Общественную палату прошли "окольными путями"

Нынешний созыв Общественной палаты Свердловской области провел последнее заседание, организация готовится к работе новым составом. Свои списки будущих членов ОП выдвинули заксобрание и губернатор. Странности возникали на всех этапах. Например, "новички" жаловались, что прием документов в региональном парламенте велся "на лавочке", сотрудники аппарата были фактически не готовы встречать людей "с улицы", а члены комиссии заранее озвучивали "предпочтительных" претендентов. В "губернаторскую" часть списка вошли 14 представителей областных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Однако, как удалось выяснить Накануне.RU, некоторые кандидаты из этого перечня почему-то выдвинуты не теми организациями, о которых было официально объявлено.

Стоит отметить, что изначально в релизе департамента информационной политики были указаны должности претендентов в тех или иных организациях, которые они занимают, однако не обозначалось, что именно за объединения их выдвинули. При беглом просмотре было видно, что не все указанные структуры являются подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

По запросу Накануне.RU департамент информполитики главы региона предоставил список организаций, которые предложили губернатору на рассмотрение кандидатов в ОП.

Например, в новый состав ОПСО вошел президент благотворительного фонда по поддержке спорта, он же известный биатлонист Антон Шипулин. Однако, оказывается, его кандидатуру выдвинул не благотворительный фонд, а свердловское областное отделение общероссийской организации "Всероссийское добровольное общество "Спортивная Россия".

"Одно имя Антона уже поднимает уровень наших соревнований. Он принимает пассивное участие в организации. Мы занимаемся не только парусным спортом, мы проводим хоккей, прыжки с трамплина, шахматы, футбол. У нас во всех объединениях денег нет, поэтому мы все работаем на добровольных началах бесплатно. А Антон Шипулин помогает нам в организации соревнований", - пояснили в общественной организации.

Схожая ситуация сложилась и с Александром Левиным. В списке утвержденных губернатором членов новой Общественной палаты было указано, что он является председателем Союза журналистов, однако на самом деле его кандидатуру предложило свердловское отделение общероссийской организации "Ассоциация юристов России".

Как пояснил Накануне.RU сам Левин, сейчас он в ассоциации не работает, но раньше был руководителем организации. На вопрос о том, почему его не выдвинул Союзжур, председатель объединения ответить не смог.

Также возникают вопросы об утверждении таких кандидатов, как вице-президент Союза малого и среднего бизнеса региона Сергей Майзель – он, как оказалось, был выдвинут от свердловской организации общероссийской организации инвалидов Союза "Чернобыль" России, председателя Совета главных конструкторов региона Леонид Шалимов выдвигало свердловское отделение Общероссийской организации "Российский союз спасателей".

К этому списку также относится и учредитель благотворительного фонда "Верба", он же актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков, которого на самом деле представила региональная организация общероссийской благотворительной организации инвалидов "Всероссийское общество гемофилии".

Связаться с этими организациями и выяснить, какое отношение к ним имеют будущие члены ОПСО, нам не удалось.

Напомним, что новый состав ОПСО уже полностью сформирован, в него вошли 42 человека. Одну треть списка утвердило Законодательное собрание региона по представлению НКО, в том числе региональных общественных объединений. Еще 14 человек утвердил губернатор, и еще 14 членов были определены уже утвержденными главой региона и депутатами членами ОП по представлению местных объединений. Полномочия действующего состава ОП Свердловской области истекут 21 августа.