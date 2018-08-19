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Победители проекта "Голоса и танцы Екатеринбурга" определились в День города
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Голоса и танцы Екатеринбурга (2018) | Фото:Накануне.RU

Победители проекта "Голоса и танцы Екатеринбурга" определились в День города, передает корреспондент Накануне.RU.

Лучшего вокалиста и лучший танцевальный коллектив шоу выбирали совместно компетентное жюри и зрители, собравшиеся праздничным вечером на площади перед Театром Драмы. Горожане имели возможность отправить смс-ку за понравившегося артиста, тем самым отдав ему свой голос.

В жюри были приглашены: Мисс Екатеринбург 2018 Арина Верина, хореограф и актер Егор Дружинин и Сергей Ершов, автор и актёр Шоу "Уральские Пельмени", постановщик и продюсер мюзикла "Выпускной".

Голоса и танцы Екатеринбурга(2018)|Фото:Накануне.RU

Праздничное шоу открыл гость из Санкт-Петербурга DJ Feel, который в Екатеринбурге на Дне города выступает уже третий раз. Он подготовил специальный музыкальный сет, в котором совместил классическую музыку вместе с современным битом. На сцене вместе с ди-джеем выступал симфонический оркестр, который и отвечал за инструментальную часть сета. Прозвучал микс из "Щелкунчика", темы из "Шерлока Холмса" и многие другие. "Екатеринбург – очень крутой город. Хочу пожелать развития, больше проводить хороших мероприятий и главное – долголетия", - отметил исполнитель.

Голоса и танцы Екатеринбурга(2018)|Фото:Накануне.RU

Затем на сцену вышли конкурсанты: певцы Розатов, Полина Чусовитина, Стас Ребицкий и Стася Лиси, танцевальные команды из Екатеринбурга "RRCOMMUNITY" и "Legion 96", а также из Кургана "ТИПО CREW".

Голоса и танцы Екатеринбурга(2018)|Фото:Накануне.RU

По словам хореографа Егора Дружинина, Екатеринбург – танцевальный город, в который он часто приезжает с кастингами на шоу "Танцы на ТНТ".

"У меня нет предпочтений по стилям, в которых будут танцевать ребята, главное - показать своё желание быть на этой сцене, а я буду оценивать то, что человек хочет сказать через танец, а это главное", - сказал Дружинин.

После полуфиналов у вокалистов и танцоров зрителей ожидал батл между DJ Feel и московской командой DJ projects-BROTHERS, в выступлении которых весело и артистично приняли участие ведущий вечера Дмитрий Нагиев и продюсер и идейный вдохновитель праздника, актер Шоу "Уральские Пельмени", Сергей Исаев.

Голоса и танцы Екатеринбурга(2018)|Фото:Накануне.RU

По словам Дмитрия Нагиева, он чаще бывает в Екатеринбурге, чем на воздухе.

"В городе не только много музыки со вкусом, но отлично развивается современная архитектура, очень много достойных улиц и зданий. Хочется пожелать мудрости правительству и стабильности Екатеринбургу, ведь здесь живут очень открытые люди", - заверил шоумен.

Голоса и танцы Екатеринбурга(2018)|Фото:Накануне.RU

Затем на сцену вышли с показательными выступлениями спортсмены из Академии единоборств Русской медной компании. Президент этой школы Иван Штырков поздравил Екатеринбург с юбилеем, - он очень рад, что его учениками стали именно ребята из этого города.

Из четверых вокалистов в финал вышли две девушки - Полина Чусовитина и Стася Лиси. Из танцоров борьбу за первое место продолжили "RRCOMMUNITY" и "ТИПО CREW".

Голоса и танцы Екатеринбурга(2018)|Фото:Накануне.RU

Сергей Ершов отметил, что выбирал победителей своим сердцем. Он также пожелал Екатеринбургу больших высот. "Город это в первую очередь люди, а им надо пожелать добра, любви и вечной молодости", - сказал он.

Когда выступления конкурсантов подошли к концу, а жюри удалилось на совещание, на сцену вышла гостья праздника, певица Ёлка, которая исполнила свои хиты, поздравила Екатеринбург с днём рождения, признавшись, что этот город для неё особенный.

Голоса и танцы Екатеринбурга(2018)|Фото:Накануне.RU

Победители шоу выбирались по сумме баллов жюри и голосов зрителей. В итоге голосом Екатеринбурга-2018 стала Стася Лиси. Её сумма баллов – 111, а у Полины Чусовитиной – 89. Решающим стало именно количество голосов, отданных за Стасю зрителями.

В танцевальной категории победила команда "RRCOMMUNITY", их балл – 128, а у их соперников "ТИПО CREW" – 72. Победителей ждали сертификаты на 100 тысяч рублей и аплодисменты уральцев.

Голоса и танцы Екатеринбурга(2018)|Фото:Накануне.RU

Нужно сказать, что праздничное шоу в таком формате проходит в День города уже во второй раз. В прошлом году членами жюри были Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Александр Пантыкин, а за главный приз боролись вокалисты разных возрастов.

Отметим, что недавно Академию единоборств РМК посетил глава Федерации бокса РФ Умар Кремлев. Он выразил слова благодарности губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе РМК Игорю Алтушкину за то внимание, которое уделяется в регионе развитию бокса, а также за создание современной инфраструктуры, позволяющей проводить соревнования самого высокого уровня.

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19.08.2018 20:02 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
22:02 Екб

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Победители проекта "Голоса и танцы Екатеринбурга" определились в День города
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