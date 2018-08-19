В Петербурге задержан мужчина, который устроил стрельбу на набережной

В Петербурге задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова.

Сообщение о хлопках у дома 6 поступило 18 августа утром, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Ленобласти.

Задержанному 49 лет. Уточняется, что его доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. В отношении мужчины проводится проверка.

Ранее суд вынес приговор жителю Екатеринбурга за беспорядочные выстрелы из автомата Калашникова во дворе дома, а также за угрозу убийства прохожих. Он осужден на 1 год 10 месяцев колонии строгого режима.