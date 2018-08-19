Соглашение о поставках армии Су-57 подпишут до конца лета

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) до конца лета подпишет соглашение о поставке на вооружение российской армии истребителей пятого поколения Су-57. Об этом заявил телеканалу "Россия 1" президент ОАК Юрий Слюсарь.

Су-57 - самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Истребитель прошел испытания в Сирии.

По словам президента ОАК, со следующего года начнутся уже поставки в части.

В феврале сообщалось, что Минобороны России в 2018 году подпишет контракт на поставку установочной партии из 12 истребителей пятого поколения Су-57.