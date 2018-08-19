Песков: У Путина пока нет планов приехать на свадьбу Шрёдера

В Кремле не подтвердили появившуюся информацию о том, что Владимир Путин может посетить праздничную церемонию в честь свадьбы председателя совета директоров "Роснефти" и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

О вероятном приезде Путина на торжество, которое состоится 5 октября в Берлине, сообщили немецкие СМИ.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "пока таких планов нет", передает РИА Новости.

Слухи появились после того, как 18 августа российский президент посетил свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсл. Путин пробыл на празднике совсем недолго, он произнес достаточно длинный тост на немецком языке, потанцевал с невестой.

На прощание президент, среди прочих, оставил автограф на автомобиле новобрачных, пожелал им счастья и попрощался по-немецки.