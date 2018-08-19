Стены бывшего завода обрушились на Сахалине: двоих рабочих ищут под завалами

На бывшем бумажном заводе в городе Поронайске Сахалинской области обрушились стены, обломками завалило находящихся внутри здания людей.

ЧП произошло на улице Хабаровской. Один человек погиб, пять получили травмы. Судьба двоих остается неизвестной, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Рабочие - граждан Киргизии - выполняли демонтажные работы. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

30 июля в одном из цехов заброшенного ремонтно-монтажного завода в Кунгуре частично рухнули крыша и стены. Погиб 29-летний мужчина. Следователи начали проверку.