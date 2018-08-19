Титул "Миссис Россия — 2018" получила Анна Телегина

На конкурсе "Миссис Россия – 2018", который прошел в московском молодежном доме "Планета КВН", победила Анна Телегина из Твери.
У победительницы двое детей. Фото и видео с церемонии награждения появились в соцсетях.
Миссис Россия 2018 - Анна Телегина @telegina_life г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ! #планетаженщин #миссисроссия2018 #фондпланетаженщин #планетаженщин #миссисмосква #миссисроссия #королевапланеты #алламаркина #queenoftheplanet #womensplanet #insta #instamama #москва #россия #moscow #russia #мама #ямама #mrsrussia #mrsmoscow #redparty2018 Организатор @allamarkina_planetazhenshin Партнеры: @lbrus_dom @goldenhohloma @sofia_decor.ru @orion_hall www.stada.ru @stada_for_all #бактистатин #нижфарм #Бактистатинтакойодин #Бактистатинздоровыйкишечник
Миссис Россия 2018 - Анна Телегина @telegina_life г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ! #планетаженщин #миссисроссия2018 #фондпланетаженщин #планетаженщин #миссисмосква #миссисроссия #королевапланеты #алламаркина #queenoftheplanet #womensplanet #insta #instamama #москва #россия #moscow #russia #мама #ямама #mrsrussia #mrsmoscow #redparty2018 Организатор @allamarkina_planetazhenshin Партнеры: @lbrus_dom @goldenhohloma @sofia_decor.ru @orion_hall www.stada.ru @stada_for_all #бактистатин #нижфарм #Бактистатинтакойодин #Бактистатинздоровыйкишечник
Всего за корону из уникального хохломского золота боролись 30 участниц.
Звание первой вице-миссис досталось Ксении Андреевой из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис – Евгении Бурло из Геленджика.
Финалистки конкурса #миссисроссия2018 МИССИС РОССИЯ 2018 - АННА ТЕЛЕГИНА, Г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ 1ая Вице Миссис Россия - Ксения Андреева, г. Санкт-петербург, 3 детей. 2ая Вице Миссис Россия - Евгения Бурло, г. Геленджик, 4 детей. #фондпланетаженщин #планетаженщин #миссисмосква #миссисроссия #королевапланеты #алламаркина #queenoftheplanet #womensplanet #insta #instamama #москва #россия #moscow #russia #мама #ямама #mrsrussia #mrsmoscow #redparty2018 Организатор @allamarkina_planetazhenshin Партнеры: @lbrus_dom @goldenhohloma @sofia_decor.ru @orion_hall www.stada.ru @stada_for_all #бактистатин #нижфарм #Бактистатинтакойодин #Бактистатинздоровыйкишечник
В марте этого года разгорелся скандал с участием одной из финалисток конкурса. Одной из задержанных в аэропорту Домодедово при попытке продать 18-летнюю девушку в сексуальное рабство оказалась 22-летняя студентка Российского университета физкультуры и спорта, которая в 2017 году вышла в финал "Миссис Россия-2017". Девушку задержали, ей грозит до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.