Титул "Миссис Россия — 2018" получила Анна Телегина

На конкурсе "Миссис Россия – 2018", который прошел в московском молодежном доме "Планета КВН", победила Анна Телегина из Твери.

У победительницы двое детей. Фото и видео с церемонии награждения появились в соцсетях.

Всего за корону из уникального хохломского золота боролись 30 участниц.

Звание первой вице-миссис досталось Ксении Андреевой из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис – Евгении Бурло из Геленджика.

В марте этого года разгорелся скандал с участием одной из финалисток конкурса. Одной из задержанных в аэропорту Домодедово при попытке продать 18-летнюю девушку в сексуальное рабство оказалась 22-летняя студентка Российского университета физкультуры и спорта, которая в 2017 году вышла в финал "Миссис Россия-2017". Девушку задержали, ей грозит до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.