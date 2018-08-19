Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали

Сергея Удальцова, арестованного на 30 суток, госпитализировали из спецприемника. Оппозиционер жаловался на боли в почках.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Удальцов заявил о плохом самочувствии и попросил вызвать скорую. Врач проверил давление и сахар, после чего было принято решение о госпитализации, передает "Интерфакс".

15 августа суд арестовал Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Речь идет об акции перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова в Москве.

Напомним, во время митинга Удальцов яростно скандировал "Нет пенсионной реформе". В какой-то момент он остановил людей и прочитал пламенную речь, в которой назвал главу ЦИК Эллу Памфилову "политической проституткой" (накануне ЦИК запретил КПРФ проведение референдума по вопросу о пенсионной "реформе").