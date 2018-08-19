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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


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Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали
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Сергей Удальцов (2018) | Фото: Накануне.RU

Сергея Удальцова, арестованного на 30 суток, госпитализировали из спецприемника. Оппозиционер жаловался на боли в почках.
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Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Удальцов заявил о плохом самочувствии и попросил вызвать скорую. Врач проверил давление и сахар, после чего было принято решение о госпитализации, передает "Интерфакс".

15 августа суд арестовал Удальцова за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Речь идет об акции перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова в Москве.

Напомним, во время митинга Удальцов яростно скандировал "Нет пенсионной реформе". В какой-то момент он остановил людей и прочитал пламенную речь, в которой назвал главу ЦИК Эллу Памфилову "политической проституткой" (накануне ЦИК запретил КПРФ проведение референдума по вопросу о пенсионной "реформе").

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19.08.2018 13:52 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:52 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.08.2018 00:49 Мск
Удальцова арестовали на 30 суток

Ранее 18.07.2018 07:36 Мск
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Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали
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