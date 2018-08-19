СКР: Задержан замгендиректора РКК "Энергия" и двое его подчиненных

Следователи задержали заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова и двоих его подчиненных.

Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Ранее СМИ писали, что нескольких сотрудников РКК "Энергия" заподозрили в получении взяток.

Расследование уголовного дела продолжается при участии сотрудников Управления "П" ФСБ России.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Следственный комитет также расследует уголовное дело в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. В июле он подал заявление об отставке. Позже Лем ешевский был задержан, а вместе с ним - и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова.