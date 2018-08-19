Роналду сломал нос вратарю соперника в дебютном матче за "Ювентус"

Вратарь "Кьево" Стефано Соррентино попал в больницу после столкновения с португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду в конце встречи первого тура итальянской Серии А.

У вратаря диагностирован перелом носа, а также травма шейного отдела позвоночника, передает Р-Спорт. Туринцы победили в выездной игре со счетом 3:2.

​Матч с "Кьево" стал дебютным в серии А для Роналду. Именитый футболист вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, но забить так и не смог.

Stefano Sorrentino in hospital after collision with Cristiano Ronaldo. Reportedly has a broken nose but tests show no other issues atm. forza @Sorrentino! #GliOcchiDellaTigre pic.twitter.com/HJgD79xmV4 — Adam Digby (@Adz77) 18 августа 2018 г.

Напомним, в конце мая Криштиану Роналду намекнул на уход из "Реала". 10 июля он перешел в "Ювентус". Стоимость трансфера составила 112 миллионов евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории для итальянских клубов (предыдущий рекорд составлял 90 миллионов евро). Также он является рекордным для футболиста старше 30 лет.