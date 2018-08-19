США в ближайшие несколько недель введут санкции против "Северного потока-2"

США в ближайшие несколько недель могут ввести новые санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве "Северного потока - 2", пишет американская газета The Wall Street Journal.

Напомним, о внесении в конгресс США соответствующего проекта закона стало известно в июле.

Нерешенным остался лишь вопрос о том, вводить ли санкции только против компаний, которые прокладывают трубопровод через Балтийское море, или применить их еще и к спонсорам строительства, сообщает "Газета.ру".

WSJ уточняет, что, помимо российской компании "Газпром", в проекте также участвуют европейские партнеры Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал идею строительства "Северного потока-2" "неприемлемой". Недовольство американского президента вызвало то, что США якобы защищают Германию от России, но та ежегодно уплачивает Москве миллиарды долларов.

Между тем, накануне строительство трубопровода и ситуацию вокруг него обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель.