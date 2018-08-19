СМИ: Сотрудников РКК "Энергия" заподозрили в получении взяток

Следственный комитет заподозрил нескольких сотрудников РКК "Энергия" в получении взяток.

Подозреваемые дают признательные показания, передает РИА Новости.

Отмечается, что чледственные действия проводились при содействии госкорпорации "Роскосмос".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце июля Следственный комитет завел уголовное дело в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, после чего тот подал заявление об отставке. Позже он был задержан, а вместе с ним — и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова.

Задержание обоих провели сотрудники ФСБ, в их домах и на предприятии были проведены обыски.

Ранее стало известно об аресте адвоката Игоря Третьякова, который также подозревается в мошенничестве.