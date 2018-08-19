Кадыров высказался о попытках героизации убийцы Буданова

Попытки героизировать Юсупа Темерханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, носят беспочвенный характер, заявил "Интерфаксу" глава ЧР Рамзан Кадыров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 августа Темерханов умер в городской больнице Омска от хронического тяжелого заболевания.

Кадыров, выступая на похоронах, заявил, что на сегодняшний день имеются веские доказательства непричастности Темирханова к убийству Буданова.

По словам главы Чечни, Буданов покрыл себя несмываемым позором, "похитив, изнасиловав и самым жестоким образом убив школьницу Эльзу Кунгаеву".

Однако стремление героизировать Темерханова как человека, якобы отомстившего за Кунгаеву, бездоказательны и неубедительны, подчеркнул он. Кадыров напомнил, что Темерханов во время следствия, общения с адвокатами и родственниками "ни разу не говорил о своей причастности к смерти Буданова".

Напомним, Юрий Буданов был убит в 2011 году. В мае 2013 года Мосгорсуд приговорил Юсупа Темерханова к 15 годам лишения свободы.