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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
19.08.2018 12:07 Мск (14:07 Екб)
общество | В России
Кадыров высказался о попытках героизации убийцы Буданова
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рамзан кадыров, чечня (2014) | Фото:ria.ru

Попытки героизировать Юсупа Темерханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, носят беспочвенный характер, заявил "Интерфаксу" глава ЧР Рамзан Кадыров.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 августа Темерханов умер в городской больнице Омска от хронического тяжелого заболевания.

Кадыров, выступая на похоронах, заявил, что на сегодняшний день имеются веские доказательства непричастности Темирханова к убийству Буданова.

По словам главы Чечни, Буданов покрыл себя несмываемым позором, "похитив, изнасиловав и самым жестоким образом убив школьницу Эльзу Кунгаеву".

Однако стремление героизировать Темерханова как человека, якобы отомстившего за Кунгаеву, бездоказательны и неубедительны, подчеркнул он. Кадыров напомнил, что Темерханов во время следствия, общения с адвокатами и родственниками "ни разу не говорил о своей причастности к смерти Буданова".

Напомним, Юрий Буданов был убит в 2011 году. В мае 2013 года Мосгорсуд приговорил Юсупа Темерханова к 15 годам лишения свободы.

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19.08.2018 12:07 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:07 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.08.2018 09:37 Мск
Рамзан Кадыров назвал убийцу полковника Буданова невиновным

Ранее 03.08.2018 16:07 Мск
В омском УФСИН назвали причину смерти убийцы полковника Буданова

Ранее 03.08.2018 13:10 Мск
Убийца полковника Буданова умер в колонии, не досидев 10 лет до конца срока

Ранее 07.05.2013 15:23 Мск
Обвиняемый в убийстве Буданова приговорен к 15 годам колонии








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Кадыров высказался о попытках героизации убийцы Буданова
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