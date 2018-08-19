В Верхней Салде школьница избила свою сверстницу. Видео с дракой изучают следователи

В Верхней Салде следователи начали проверку по сообщению об избиении несовершеннолетней школьницей своей сверстницы.

Видеозапись, на которой девочка избивает свою знакомую, появилась в соцсетях. По предварительным данным проверки, инцидент произошел 15 августа.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, будут опрошены участники драки.

Следователи намерены выяснить степень тяжести вреда здоровью пострадавшей. Также будет установлено, применяла ли агрессивная школьница насилие ранее и в каких условиях воспитываются девочки.

В июне уголовное дело о жестоком избиении школьницы во Владивостоке попало на контроль центрального аппарата СКР. 1 июня на улице Алеутская была избита 14-летняя девушка.

Нападавшей оказалась школьница, которая ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.