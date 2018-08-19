В Верхней Салде школьница избила свою сверстницу. Видео с дракой изучают следователи

в этот день
19.08.18
12:24
В Екб.14:24
Лукашенко сменил правительство и назначил нового премьер-министра
Путин станцевал с невестой на свадьбе главы МИД Австрии
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Главное
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"

Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 112

В Верхней Салде школьница избила свою сверстницу. Видео с дракой изучают следователи
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Верхней Салде следователи начали проверку по сообщению об избиении несовершеннолетней школьницей своей сверстницы.
Читайте также:

Видеозапись, на которой девочка избивает свою знакомую, появилась в соцсетях. По предварительным данным проверки, инцидент произошел 15 августа.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, будут опрошены участники драки.

Следователи намерены выяснить степень тяжести вреда здоровью пострадавшей. Также будет установлено, применяла ли агрессивная школьница насилие ранее и в каких условиях воспитываются девочки.

В июне уголовное дело о жестоком избиении школьницы во Владивостоке попало на контроль центрального аппарата СКР. 1 июня на улице Алеутская была избита 14-летняя девушка.

Нападавшей оказалась школьница, которая ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Другие новости по темам: школьница, избиение, верхняя салда
19.08.2018 11:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:38 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Верхней Салде школьница избила свою сверстницу. Видео с дракой изучают следователи
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+