В Москве возле магазина найдены тела бывших супругов

В Москве утром 19 августа возле продуктового магазина обнаружены тела мужчины и женщины. Следователи работают на месте происшествия.

Допрашиваются очевидцы произошедшего, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по столице.

Трагедия произошла на Башиловской улице. По версии следствия, мужчина выстрелил в свою бывшую супругу. От полученного ранения женщина скончалась. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщало Накануне.RU, 16 августа на востоке Москвы разыгралась кровавая драма. Мужчина пытался убить своих родственников. После произошедшего стрелок свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.