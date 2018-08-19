АКОРТ: Цены на еду будут расти быстрее инфляции

Цены на продовольствие будут расти быстрее официальных прогнозов по инфляции в полтора-два раза. Такое развитие событий не исключили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет "Российская газета".

Рост цен в рознице, по мнению председателя президиума АКОРТ Сергея Белякова, будет меньше, чем в оптовом звене, потому что ретейл заинтересован в сохранении объема продаж.

При этом рост розничных цен на продукты питания произойдет через месяц-полтора, полагает Беляков. Повышение цен может быть краткосрочным.

На днях сообщалось, что Национальный союз мясопереработчиков обратился в Правительство с просьбой поторопить торговые сети с пересмотром цен на колбасы и другие мясные полуфабрикаты.

Ранее мясопереработчики назвали причины увеличения стоимости мяса.