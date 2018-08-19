Автобус из Тбилиси столкнулся в КамАЗом на Ставрополье: есть жертвы

ДТП с участием автобуса произошло на 295-м км федеральной автодороги "Кавказ". В результате аварии погибли два человека.

Пострадали 18 человек. Из них 17 человек госпитализировано, в том числе пять детей.

Авария произошла около 4 утра между населенными пунктами Куршава и Курсавка в Ставропольском крае. Столкнулись рейсовый автобус Тбилиси-Краснодар и зерновоза КамАЗ.

По данным ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением, сообщает ТАСС. Всего в автобусе было 40 человек.

Напомним, 1 августа на одной из дорог Наро-Фоминского района Московской области в ДТП попал микроавтобус. 52-летнему водителю "Фольксваген Каравелла", везшему детей от дома отдыха до железнодорожной станции "Нара", в пути почувствовал себя плохо, в результате чего машина съехала в кювет. Шестеро пассажиров получили незначительные повреждения, а водитель скончался на месте.