Марию Бутину отправили в новую американскую тюрьму в кандалах

Арестованную в США россиянку Марию Бутину пытаются сломить дополнительными унижениями и психологическим давлением в тюрьме, заявили в посольстве РФ в США.

Россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже.

Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

По данным дипведомства, после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии. При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены.

При этом пребывание в столичной тюрьме закончилось "унизительным личным досмотром с полным раздеванием", подчеркнули в посольстве. Дипломаты также выразили возмущение тем фактом, что Марию этапировали в кандалах.

Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна. Теперь ее собираются держать взаперти в одиночной камере, заявили в российском посольстве.

В Госдеп будет направлен "очередной демарш с жесткой оценкой методов, применяемых к российской гражданке", заявили дипломаты, которые экстренно посетили Марию в новой тюрьме.

"У нас все больше вопросов к американскому правосудию. Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток?" - говорится в заявлении ведомства.

Ранее бывший депутат Госдумы, почетный член движения "Право на оружие" Роман Худяков назвал задержание Бутинойпровокацией спецслужб и "полной заказухой".