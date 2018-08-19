Александра Емельяненко увезли в больницу после боя с Джонсоном

Медики, работавшие на поединке между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном на турнире WFCA в Москве, рекомендовали российскому бойцу смешанного стиля посетить больницу.

Как сообщает ТАСС, это было необходимо, чтобы зашить рассечения и проверить состояние здоровья спортсмена.

Решением большинства судей в поединке Джонсон – Емельяненко была зафиксирована ничья.

Как уточняет "Спорт-Экспресс", вскоре после боя спортсмена на машине скорой помощи увезли в одно из медучреждений столицы.

Александр Емельяненко отправлен в больницу на «Скорой помощи» после боя с Тони Джонсоном. У российского бойца серьезные травмы лица. pic.twitter.com/YGioIOuBOE — Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 18 августа 2018 г.

Напомним, что в апреле Александр Емельяненко заключил контракт на четыре боя с уральских промоушеном. Сам он признавался, что ему "все равно, кого бить и где". Первый бой спортсмена прошел в Екатеринбурге 5 мая против бразильского бойца UFC Габриель Гонгаза, в котором российский тяжеловес отправил в нокаут своего соперника.