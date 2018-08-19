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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

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Новости
19.08.2018 09:33 Мск (11:33 Екб)
спорт | Центральный ФО | В России
Александра Емельяненко увезли в больницу после боя с Джонсоном
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Александр Емельяненко, взвешивание (2018) | Фото: instagram.com/rccboxing

Медики, работавшие на поединке между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном на турнире WFCA в Москве, рекомендовали российскому бойцу смешанного стиля посетить больницу.
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Как сообщает ТАСС, это было необходимо, чтобы зашить рассечения и проверить состояние здоровья спортсмена.

Решением большинства судей в поединке Джонсон – Емельяненко была зафиксирована ничья.

Как уточняет "Спорт-Экспресс", вскоре после боя спортсмена на машине скорой помощи увезли в одно из медучреждений столицы.

Напомним, что в апреле Александр Емельяненко заключил контракт на четыре боя с уральских промоушеном. Сам он признавался, что ему "все равно, кого бить и где". Первый бой спортсмена прошел в Екатеринбурге 5 мая против бразильского бойца UFC Габриель Гонгаза, в котором российский тяжеловес отправил в нокаут своего соперника.

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19.08.2018 09:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:33 Екб

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Александра Емельяненко увезли в больницу после боя с Джонсоном
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