Путин и Меркель пообщались без переводчиков в беседке

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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


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Новости
19.08.2018 09:16 Мск (11:16 Екб)
политика | За рубежом
Путин и Меркель пообщались без переводчиков в беседке
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Владимир Путин, Ангела Меркель (2018) | Фото:kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров некоторое время общались один на один.

Согласно фотографиям, опубликованным на сайте Кремля, лидеры двух стран разговаривали без переводчиков в парке правительственной резиденции Мезеберг.

В целом переговоры продлились около 3,5 часов.

Владимир Путин, Ангела Меркель(2018)|Фото:kremlin.ru

Владимир Путин, Ангела Меркель(2018)|Фото:kremlin.ru

Перед началом встречи Путин и Меркель вышли к журналистам и сделали заявление о темах предстоящих переговоров. Обсуждались, в частности, ситуация на Украине, урегулирование ситуации в Сирии, иранская ядерная программа, крупнейшие экономические проекты с участием двух стран, в том числе газопровод "Северный поток-2".

Владимир Путин, Ангела Меркель(2018)|Фото:kremlin.ru

Так,Путин заявил, что проект "Северный поток 2" не поставит крест на поставках российского газа через Украину. По мнению российского президента, транзит через соседнюю страну должен быть экономически обоснованным.

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19.08.2018 09:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:16 Екб

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Путин и Меркель пообщались без переводчиков в беседке
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