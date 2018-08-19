Путин и Меркель пообщались без переводчиков в беседке

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров некоторое время общались один на один.

Согласно фотографиям, опубликованным на сайте Кремля, лидеры двух стран разговаривали без переводчиков в парке правительственной резиденции Мезеберг.

В целом переговоры продлились около 3,5 часов.

Перед началом встречи Путин и Меркель вышли к журналистам и сделали заявление о темах предстоящих переговоров. Обсуждались, в частности, ситуация на Украине, урегулирование ситуации в Сирии, иранская ядерная программа, крупнейшие экономические проекты с участием двух стран, в том числе газопровод "Северный поток-2".

Так,Путин заявил, что проект "Северный поток 2" не поставит крест на поставках российского газа через Украину. По мнению российского президента, транзит через соседнюю страну должен быть экономически обоснованным.