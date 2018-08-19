В Березовском установили подозреваемых в убийстве 20-летнего юноши – это подростки 14-16 лет

В Березовском следователи установили подозреваемых в убийстве 20-летнего молодого человека. Его тело было обнаружено 10 августа в районе гаражей на ул. Исакова. Юноша скончался от черепно-мозговой травмы – к такому выводу пришла экспертиза.

Местный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

"По горячим следам" следователям удалось установить четырех несовершеннолетних (14-16 лет), один из них - ранее судимый. Сейчас следствие продолжается, судимого подростка задержали, остальные находятся под подпиской о невыезде (поскольку подростки ранее не судимы, причём двое из них, по предварительным данным, даже не состояли на учёте в органах системы профилактики).

"Также в обязательном порядке будут приняты профилактические меры и по отношению к 13-летней девушке, которая, согласно материалам уголовного дела, находилась в одной компании с подозреваемыми во время совершения преступления (хотя эта девушка, согласно уголовному закону, не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.