Лукашенко сменил правительство и назначил нового премьер-министра

В субботу, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра и обновил состав кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Совет министров возглавит Сергей Румас – глава Банка развития. Он сменил на этом посту Андрея Кобякова.

Лукашенко назначил премьеру новых заместителей: на должность первого вице-премьера переходит Александр Турчин, который ранее руководил аппаратом Совета министров республики. Заместителем главы правительства также становится Игорь Ляшенко, который возглавлял концерн "Белнефтехим". Посол Белоруссии в России Игорь Петришенко будет отвечать в новом правительстве за здравоохранение, культуру, образование и спорт. Еще одним замом Румаса президент назначил Владимира Кухарева, который работал заместителем председателя комитета госконтроля.

"Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа, — заявил Лукашенко. — А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности".

Перестановки произошли и на уровне отдельных министерств. Лукашенко назначил новых руководителей в Министерство архитектуры и строительства, Министерство промышленности, Министерство экономики, а также в Министерство связи и информатизации, передает РБК.

На минувшей неделе Лукашенко устроил настоящий разнос прежнему кабмину. По словам Лукашенко, министры не исполняют его поручений из-за "пофигистического отношения".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован", - потребовал президент.

Также на заседании глава Белоруссии поручил отправить в отставку двух министров: Виталия Вовка (министр промышленности) и Анатолия Черного (министр архитектуры и строительства). Ранее Лукашенко заявлял, что Вовк может быть сослан на на Оршанский инструментальный завод.

"У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю", - сказал Лукашенко во время визита на предприятие.