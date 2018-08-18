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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 21:18 Мск (23:18 Екб)
политика | В бывшем СССР
Лукашенко сменил правительство и назначил нового премьер-министра
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Александр Лукашенко, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

В субботу, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра и обновил состав кабинета министров.
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Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Совет министров возглавит Сергей Румас – глава Банка развития. Он сменил на этом посту Андрея Кобякова.

Лукашенко назначил премьеру новых заместителей: на должность первого вице-премьера переходит Александр Турчин, который ранее руководил аппаратом Совета министров республики. Заместителем главы правительства также становится Игорь Ляшенко, который возглавлял концерн "Белнефтехим". Посол Белоруссии в России Игорь Петришенко будет отвечать в новом правительстве за здравоохранение, культуру, образование и спорт. Еще одним замом Румаса президент назначил Владимира Кухарева, который работал заместителем председателя комитета госконтроля.

"Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа, — заявил Лукашенко. — А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности".

Перестановки произошли и на уровне отдельных министерств. Лукашенко назначил новых руководителей в Министерство архитектуры и строительства, Министерство промышленности, Министерство экономики, а также в Министерство связи и информатизации, передает РБК.

На минувшей неделе Лукашенко устроил настоящий разнос прежнему кабмину. По словам Лукашенко, министры не исполняют его поручений из-за "пофигистического отношения".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован", - потребовал президент.

Также на заседании глава Белоруссии поручил отправить в отставку двух министров: Виталия Вовка (министр промышленности) и Анатолия Черного (министр архитектуры и строительства). Ранее Лукашенко заявлял, что Вовк может быть сослан на на Оршанский инструментальный завод.

"У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю", - сказал Лукашенко во время визита на предприятие.

Другие новости по темам: александр лукашенко, кабинет министров, отставка, сергей румас
18.08.2018 21:18 Мск | Белоруссия | информационная служба Накануне.RU
23:18 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.07.2018 20:32 Мск
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Ранее 31.07.2018 09:18 Мск
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Лукашенко сменил правительство и назначил нового премьер-министра
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