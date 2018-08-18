Путин не считает, что "Северный поток 2" оставит Украину без транзита российского газа

Владимир Путин не считает, что проект "Северный поток 2" поставит крест на поставках российского газа через Украину. По мнению российского президента, транзит через соседнюю страну должен быть экономически обоснованным. Об этом глава государства заявил журналистам в Германии, где он сегодня проводит переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток 2" "троянским конем Кремля" против европейской энергетической геополитической безопасности, который будет иметь, по его мнению, "катастрофические последствия для Европейского Союза".

"Призываю европейских партнеров как можно скорее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность", - написал он.

Отметим, в последние месяцы Украина заняла ту позицию, что строительство газопровода якобы приведет к военному нападению России на Украину, а затем и на Европу. Так в Киеве обосновывают ценность транзита газа через свою территорию, который нельзя уменьшать.

Ранее cпикер Верховной рады Андрей Парубий после визита в США заявлял, что "точно знает", что строительство "Северного потока 2" будет остановлено.