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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 20:09 Мск (22:09 Екб)
политика | За рубежом
Путин подарил австрийскому министру на свадьбу картину, масловыжималку и тульский самовар
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Владимир Путин Карин Кнайсль (2018) | Фото:© APA/ROLAND SCHLAGER

Стало известно, какие подарки преподнес на свадьбу министру иностранных дел Австрии Владимир Путин.

"Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар", - цитируют "Ведомости" пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Также Песков рассказал, что Путин произнес достаточно длинный тост на немецком языке, много шутил и пожелал молодоженам счастья и долгих лет жизни.

Во время приветствия Путин подарил министру Карин Кнайсль букет желто-белых цветов. А еще с президентом на свадьбу прибыл Кубанский казачий хор, под композиции которого Карин весело отплясывала. Не преминул потанцевать с невестой и сам Путин, что запечатлели журналисты и гости.

После глава российского государства отправился в Германию – на встречу с канцлером этой страны Ангелой Меркель.

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18.08.2018 20:09 Мск | Австрия | информационная служба Накануне.RU
22:09 Екб

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Путин подарил австрийскому министру на свадьбу картину, масловыжималку и тульский самовар
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