Путин подарил австрийскому министру на свадьбу картину, масловыжималку и тульский самовар

Стало известно, какие подарки преподнес на свадьбу министру иностранных дел Австрии Владимир Путин.

"Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар", - цитируют "Ведомости" пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Также Песков рассказал, что Путин произнес достаточно длинный тост на немецком языке, много шутил и пожелал молодоженам счастья и долгих лет жизни.

Во время приветствия Путин подарил министру Карин Кнайсль букет желто-белых цветов. А еще с президентом на свадьбу прибыл Кубанский казачий хор, под композиции которого Карин весело отплясывала. Не преминул потанцевать с невестой и сам Путин, что запечатлели журналисты и гости.

После глава российского государства отправился в Германию – на встречу с канцлером этой страны Ангелой Меркель.