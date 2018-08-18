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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 19:39 Мск (21:39 Екб)
общество | За рубежом
Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые стали родителями
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Анастасия Шубская Александр Овечкин (2018) | Фото:instagram.com/nastyashubskaya

Звезда НХЛ Александр Овечкин (32) и дочь режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская (24) впервые стали родителями.

В Instagram обоих супругов появилось фото с ножкой новорожденного мальчика. "18.08.2018....спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни", - написал в блоге новоиспеченный отец.

Отношения Александра и Анастасии начались в марте 2015 года, 11 сентября 2015 пара объявила о помолвке, 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности.

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Личная жизнь Овечкина давно привлекала внимание СМИ, отслеживавших не только спортивные успехи, но и отношения звёздного хоккеиста с женщинами. Среди тех, кого пресса объявляла девушками Александра — мисс Россия 2003 Виктория Лопырёва, певица Жанна Фриске, солистка Black Eyed Peas Ферги. Сам хоккеист заявил, что женится только на девушке из России.

С конца 2011 года появились сообщения, что Овечкин встречается с теннисисткой Марией Кириленко. Пара познакомилась на одном из матчей US Open: "Я подошёл к Наде Петровой во время её разминки на парный матч, который они играли вместе с Машей. Мы разговорились с Машей, обменялись телефонами, и после этого всё пошло-поехало". В декабре 2012 года Овечкин и Кириленко объявили о помолвке, но свадьба не состоялась — в июле 2014 года пара рассталась по инициативе Марии.

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18.08.2018 19:39 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
21:39 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.06.2018 11:52 Мск
Овечкин заявил, что от переживаний за российских футболистов поседел еще больше








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Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые стали родителями
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