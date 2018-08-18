Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые стали родителями

Звезда НХЛ Александр Овечкин (32) и дочь режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская (24) впервые стали родителями.

В Instagram обоих супругов появилось фото с ножкой новорожденного мальчика. "18.08.2018....спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни", - написал в блоге новоиспеченный отец.

Отношения Александра и Анастасии начались в марте 2015 года, 11 сентября 2015 пара объявила о помолвке, 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности.

Личная жизнь Овечкина давно привлекала внимание СМИ, отслеживавших не только спортивные успехи, но и отношения звёздного хоккеиста с женщинами. Среди тех, кого пресса объявляла девушками Александра — мисс Россия 2003 Виктория Лопырёва, певица Жанна Фриске, солистка Black Eyed Peas Ферги. Сам хоккеист заявил, что женится только на девушке из России.

С конца 2011 года появились сообщения, что Овечкин встречается с теннисисткой Марией Кириленко. Пара познакомилась на одном из матчей US Open: "Я подошёл к Наде Петровой во время её разминки на парный матч, который они играли вместе с Машей. Мы разговорились с Машей, обменялись телефонами, и после этого всё пошло-поехало". В декабре 2012 года Овечкин и Кириленко объявили о помолвке, но свадьба не состоялась — в июле 2014 года пара рассталась по инициативе Марии.