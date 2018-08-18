"Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона на три года, - зампостпреда Порошенко

Российский танкер "Механик Погодин" на три года заблокирован в порту Херсона. Об этом на "Громадском радио" заявил Изет Гданов - заместитель так называемого "постоянного представителя президента Украины в "автономной республики Крым".

Гданов сообщил, что экипаж "Механика Погодина" снова не пустил на борт портовую инспекцию, которая якобы хотела проверить анонимную жалобу о неудовлетворительном состоянии судна. Гданов назвал действия экипажа незаконными и пригрозил, что моряки за это ответят "в соответствии с требованиями действующего законодательства". По его словам, это неизбежно будет сделано.

Команда уже в третий раз не позволила украинской инспекции проникнуть на борт судна, сообщили в пресс-службе компании-судовладельца ООО "В.Ф. Танкер". Инспекция прибыла для проверки анонимной жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", якобы поступившей от одного из членов экипажа. Однако "инспекторы" снова отказались предъявить документы, подтверждающие полномочия для проверки. Днем ранее то же самое произошло с "сотрудниками СБУ" и "экологами".

При этом за семь дней задержания в порту Херсона так и не был предъявлен перечень претензий ни к судну, ни к судовладельцу. А в июле этого года судно успешно прошло проверку на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный. Информация об этом факте доступна администрации порта Херсон. Ранее танкер беспрепятственно заходил в украинские порты.

По состоянию на вечер 17 августа судно полностью готово к отплытию и в третий раз подало заявку на отход, но на данный момент со стороны портовых властей какого-либо ответа не последовало, отмечают в ООО "В.Ф. Танкер".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, "Механик Погодин" был заблокирован в Херсонском порту 10 августа из-за того, что он принадлежит компании, находящейся под украинскими санкциями. При этом за трое суток до прибытия в порт капитан танкера направил уведомление о заходе и получил разрешение администрации порта.