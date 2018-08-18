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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 18:34 Мск (20:34 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
"Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона на три года, - зампостпреда Порошенко
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Механик Погодин, судно (2018) | Фото: fleetphoto.ru

Российский танкер "Механик Погодин" на три года заблокирован в порту Херсона. Об этом на "Громадском радио" заявил Изет Гданов - заместитель так называемого "постоянного представителя президента Украины в "автономной республики Крым".
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Гданов сообщил, что экипаж "Механика Погодина" снова не пустил на борт портовую инспекцию, которая якобы хотела проверить анонимную жалобу о неудовлетворительном состоянии судна. Гданов назвал действия экипажа незаконными и пригрозил, что моряки за это ответят "в соответствии с требованиями действующего законодательства". По его словам, это неизбежно будет сделано.

Команда уже в третий раз не позволила украинской инспекции проникнуть на борт судна, сообщили в пресс-службе компании-судовладельца ООО "В.Ф. Танкер". Инспекция прибыла для проверки анонимной жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", якобы поступившей от одного из членов экипажа. Однако "инспекторы" снова отказались предъявить документы, подтверждающие полномочия для проверки. Днем ранее то же самое произошло с "сотрудниками СБУ" и "экологами".

При этом за семь дней задержания в порту Херсона так и не был предъявлен перечень претензий ни к судну, ни к судовладельцу. А в июле этого года судно успешно прошло проверку на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный. Информация об этом факте доступна администрации порта Херсон. Ранее танкер беспрепятственно заходил в украинские порты.

По состоянию на вечер 17 августа судно полностью готово к отплытию и в третий раз подало заявку на отход, но на данный момент со стороны портовых властей какого-либо ответа не последовало, отмечают в ООО "В.Ф. Танкер".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, "Механик Погодин" был заблокирован в Херсонском порту 10 августа из-за того, что он принадлежит компании, находящейся под украинскими санкциями. При этом за трое суток до прибытия в порт капитан танкера направил уведомление о заходе и получил разрешение администрации порта.

Другие новости по темам: Украина, Механик Погодин, Херсон
18.08.2018 18:34 Мск | Евгений Чернышёв
20:34 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.08.2018 08:46 Мск
Танкер "Механик Погодин" ранее уже заходил в украинские порты беспрепятственно

Ранее 11.08.2018 19:45 Мск
Российский омбудсмен попросила проверить состояние моряков "Механика Погодина"

Ранее 10.08.2018 21:17 Мск
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"








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"Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона на три года, - зампостпреда Порошенко
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