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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
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Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
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Новости
18.08.2018 17:29 Мск (19:29 Екб)
общество | За рубежом
Путин станцевал с невестой на свадьбе главы МИД Австрии
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Владимир Путин Карин Кнайсль (2018) | Фото:© APA/ROLAND SCHLAGER

В австрийской Штирии сегодня гуляют свадьбу министр иностранных дел страны Карин Кнайсль и ее новоиспеченный супруг, бизнесмен Вольфганг Майлингер. Одним из гостей стал президент России Владимир Путин.
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Торжество проводится в городке Гамлиц в подворье "Чеппе" на юге федеральной земли Штирия. Несколько часов назад самолет Путина приземлился в столице региона – Гарце.

Тем временем, в сети появляются первые фотографии с праздника. Для свадьбы Кнайсль выбрала национальный австрийский костюм – сарафан дирндль. На фото видно, что один из танцев новобрачная подарила российскому президенту. На другом снимке Путин запечатлен с бокалом в руке – по-видимому, розовое вино.

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Также выступил Кубанский казачий хор – ряд СМИ назвал это выступление подарком Путина новобрачным. Карин с удовольствием отплясывала под русские народные песни.

Местная газета Kleine Zeitung ведет со свадьбы главы МИД прямой репортаж. В нем, в частности, сообщается, что всех интересовало – полетит ли Путин из аэропорта Гарца до места торжества на вертолете или поедет на лимузине в кортеже. В итоге был выбран последний вариант – проехался по трассе A9. Издание сообщает, что для прибытия и отъезда российского президента шоссе перекрывали на 30 минут.

Путин преподнес новобрачной букет желто-белых цветов. Во время переезда из аэропорта президента сопровождала Марго Клестиль-Лёффлер - австрийский дипломат, бывшая первая леди Австрии.

Российский президент пробыл на празднике совсем недолго, на прощание, среди прочих, оставил автограф на автомобиле новобрачных, пожелал им счастья и попрощался по-немецки.

После свадьбы российский президент отправится в Германию, где проведет переговоры с Ангелой Меркель.

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18.08.2018 17:29 Мск | Австрия | информационная служба Накануне.RU
19:29 Екб

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Путин станцевал с невестой на свадьбе главы МИД Австрии
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