Путин станцевал с невестой на свадьбе главы МИД Австрии

В австрийской Штирии сегодня гуляют свадьбу министр иностранных дел страны Карин Кнайсль и ее новоиспеченный супруг, бизнесмен Вольфганг Майлингер. Одним из гостей стал президент России Владимир Путин.

Торжество проводится в городке Гамлиц в подворье "Чеппе" на юге федеральной земли Штирия. Несколько часов назад самолет Путина приземлился в столице региона – Гарце.

Тем временем, в сети появляются первые фотографии с праздника. Для свадьбы Кнайсль выбрала национальный австрийский костюм – сарафан дирндль. На фото видно, что один из танцев новобрачная подарила российскому президенту. На другом снимке Путин запечатлен с бокалом в руке – по-видимому, розовое вино.

Также выступил Кубанский казачий хор – ряд СМИ назвал это выступление подарком Путина новобрачным. Карин с удовольствием отплясывала под русские народные песни.

Местная газета Kleine Zeitung ведет со свадьбы главы МИД прямой репортаж. В нем, в частности, сообщается, что всех интересовало – полетит ли Путин из аэропорта Гарца до места торжества на вертолете или поедет на лимузине в кортеже. В итоге был выбран последний вариант – проехался по трассе A9. Издание сообщает, что для прибытия и отъезда российского президента шоссе перекрывали на 30 минут.

Путин преподнес новобрачной букет желто-белых цветов. Во время переезда из аэропорта президента сопровождала Марго Клестиль-Лёффлер - австрийский дипломат, бывшая первая леди Австрии.

Российский президент пробыл на празднике совсем недолго, на прощание, среди прочих, оставил автограф на автомобиле новобрачных, пожелал им счастья и попрощался по-немецки.

После свадьбы российский президент отправится в Германию, где проведет переговоры с Ангелой Меркель.