Оксана Акиньшина разводится с мужем. Вернется к Шнурову?

Актриса Оксана Акиньшина (31) сообщила о разводе с кинопродюсером Арчилом Геловани (43). У пары двое общих детей.

В Instagram звезды фильмов "Сестры" и "Стиляги" появилась такая запись: "Видимо, последнее время это стало модно!!! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией!! Поэтому, сообщаю сама о своём разводе с мужем! Надеюсь, все пройдёт спокойно, быстро и не причинит вреда детям!!

Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые!! Думайте только о том, что хорошо для Вас!".

Акиньшина и Геловани были женаты с 2012 года. В 2013 году у пары родился сын Константин, а в прошлом году – дочь Эмми. От первого брака с продюсером Дмитрием Литвиновым у Оксаны есть сын Филипп.

У актрисы довольно насыщенная личная жизнь. До пятнадцати лет встречалась с актёром Алексеем Чадовым, после чего жила с Сергеем Шнуровым. В 2008 году познакомилась со своим первым мужем — Дмитрием Викторовичем Литвиновым. Встречалась с актёром и певцом Алексеем Воробьёвым. Кстати, недавно Акиньшина посетила концерт группы "Ленинград" и мыло пообщалась с Шнуром, который – какая неожиданность – тоже развелся буквально на днях. Поэтому многие начали подозревать, что парочка возобновила роман.