Евгений Куйвашев считает Екатеринбург лучшим городом в мире

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Екатеринбурга с Днем города.

На своей странице в Instagram глава региона пишет: "Екатеринбургу — 295 лет. Я искренне считаю наш город лучшим в России, да и во всем мире. Здесь удобно жить, интересно работать, приятно гулять по улицам и общаться с людьми. Екатеринбуржцы любят свой город, гордятся им, берегут его, переживают за него. Нашему городу очень повезло с жителями. Я искренне поздравляю всех екатеринбуржцев с Днем города и обещаю, что уральская столица будет становиться лучше с каждым годом".

Днем в субботу, 18 августа, руководство города и региона возложило цветы к памятнику отцам-основателям Екатеринбурга – Василию Татищеву и Вильгельму де Генину. Кстати, в этом году ставший легендарным памятник отмечает 20-летний юбилей – он был установлен в честь 275-летия столицы Урала.