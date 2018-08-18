Порошенко разрешил "Укроборонпрому" не отдавать долги России

Украинский президент Петр Порошенко предоставил право предприятиям "Укроборонпрома" не отдавать России долги. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

Закон, который он подписал, называется "О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития"

Закон защищает "Укроборонпром" от "негативных последствий воздействия юридических лиц", зарегистрированных в России. Он вводит запрет на принудительное исполнение решений, в том числе иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) является российское юридическое лицо, а должником - предприятие "Укроборонпрома".

Также закон предусматривает остановку уже открытых и запрет открытия новых исполнительных производств о взыскании долгов "Укроборонпрома" в пользу российского юридического лица.

Как сообщало Накануне.RU, этот закон был принят Радой 12 июля. Он вступит в силу на следующий день после его опубликования.