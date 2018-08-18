В австрийский Грац прилетел Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прилетел в австрийский Грац, где сегодня состоится свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Как ранее сообщали и представители правительства Австрии, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, визит носит частный характер.

Свадьба пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. Обеспечением безопасности занимаются около 300 полицейских и 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Территорию у ресторана и близлежащие дороги перекрыли на несколько часов.

Между тем, сегодня в СМИ появилась информация о том, что подарком Путина молодым может стать выступление Кубанского казачьего хора, который, по некоторым данным, сейчас находится в Австрии. Официального подтверждения этой информации нет.

После свадьбы Путин отправится в Германию, где вечером поужинает с канцлером страны Ангелой Меркель и проведет переговоры.

Тем временем, как отмечает Telegram-канал "Авиадиспетчер", в Граце сегодня приземлился и самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 – тот самый, который фигурирует в "кокаиновом деле" в Аргентине. Данные сайта Flightradar24.com это подтверждают – данный борт вылетел из Москвы и произвел посадку в Граце.

Напомним, в феврале этого года издание РБК на основе фото и видеозаписи, опубликованных аргентинской жандармерией, на которых запечатлена погрузка некоего багажа в Ил-96, сообщило о возможной причастности борта авиаотряда "Россия" к скандалу с наркотиками. В управделами президента опровергли эту информацию.