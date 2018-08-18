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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 15:56 Мск (17:56 Екб)
политика | За рубежом
В австрийский Грац прилетел Владимир Путин
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Пассажирский самолет Ил-96 СЛО &quot;Россия&quot; (2018) | Фото: rusarmy.com

Президент России Владимир Путин прилетел в австрийский Грац, где сегодня состоится свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Как ранее сообщали и представители правительства Австрии, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, визит носит частный характер.
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Свадьба пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. Обеспечением безопасности занимаются около 300 полицейских и 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Территорию у ресторана и близлежащие дороги перекрыли на несколько часов.

Между тем, сегодня в СМИ появилась информация о том, что подарком Путина молодым может стать выступление Кубанского казачьего хора, который, по некоторым данным, сейчас находится в Австрии. Официального подтверждения этой информации нет.

После свадьбы Путин отправится в Германию, где вечером поужинает с канцлером страны Ангелой Меркель и проведет переговоры.

Тем временем, как отмечает Telegram-канал "Авиадиспетчер", в Граце сегодня приземлился и самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 – тот самый, который фигурирует в "кокаиновом деле" в Аргентине. Данные сайта Flightradar24.com это подтверждают – данный борт вылетел из Москвы и произвел посадку в Граце.

Напомним, в феврале этого года издание РБК на основе фото и видеозаписи, опубликованных аргентинской жандармерией, на которых запечатлена погрузка некоего багажа в Ил-96, сообщило о возможной причастности борта авиаотряда "Россия" к скандалу с наркотиками. В управделами президента опровергли эту информацию.

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18.08.2018 15:56 Мск | Австрия | информационная служба Накануне.RU
17:56 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 19:12 Мск
Меркель рассказала о своих ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным

Ранее 13.08.2018 13:30 Мск
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Ранее 21.05.2018 08:07 Мск
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В австрийский Грац прилетел Владимир Путин
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