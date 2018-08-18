В столице Крыма на митинг против пенсионной "реформы" пришли три сотни человек

18 августа в Симферополе состоялся митинг-протест против повышения пенсионного возраста, роста цен и тарифов на ЖКХ. Организатором выступила городская ячейка КПРФ. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Открыл и вел митинг член комитета Симферопольского городского отделения КПРФ Александр Чернышев. "Инициаторы пенсионной "реформы" утверждают, что повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии и доходы бюджета. Но все мы прекрасно понимаем, что такая реформа не только снизит доходы части россиян, но и усилит проблемы с молодежной безработицей. Вывод один – государство ставит свои интересы выше интересов гражданина и общества", - считает Чернышев.

Депутат городского совета, организатор протестного мероприятия Степан Степанович Кискин отметил: "Буржуазное правительство Медведева хочет, чтобы мы с вами работали до гробовой доски, а пенсию получали бы в загробной жизни в Раю от Бога. Власть российского капитализма сформировала коррумпированную партию, название которой – "Единая Россия". Руководство этой партии годами ведет планомерную политику геноцида российского народа в угоду небольшой кучке олигархата".

Все выступающие жестко критиковали действия российского правительства. Неоднократно звучал призыв, что правительство Медведева должно уйти в отставку.

В завершении протестной акции ведущий митинга Александр Чернышев зачитал резолюцию, которая была единогласно принята всеми участниками митинга. Резолюция будет направлена Президенту Российской Федерации, В Государственную Думу РФ, Совет Федерации.