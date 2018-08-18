По факту стрельбы в екатеринбургском кафе возбуждено уголовное дело

По факту конфликта в кафе на улице Сакко и Ванцетти полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело.

Сегодня стали известны новые подробности скандальной истории, произошедшей вчера, 17 августа, в кафе по улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге.

"Сотрудники полиции Екатеринбурга по данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации (хулиганство). Сыщики уголовного розыска выяснили, что в ходе ссоры было применено оружие. Органы внутренних дел установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый гражданин 1984 года рождения. В настоящее время он содержится под стражей. Вопрос о дальнейшей мере пресечения будет решен в суде в ближайшее время", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Так же полковник Горелых опроверг появившиеся раннее в некоторых СМИ и сети Интернет сведения о том, что в точке общепита имела место быть перестрелка.

По предварительным данным, охранник не впустил посетителя, так как ранее он уже устраивал здесь дебоши. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ушел, затаив обиду, а вскоре вернулся с предметом похожим на пистолет, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника. Персонал заведения обратился за помощью в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы доставили стрелка в дежурную часть полиции.

Сыщики опросили представителей кафе, в том числе пострадавшего охранника, а также очевидцев произошедшего. В качестве вещественного доказательства сотрудниками ОВД изъята видеозапись.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в этом же кафе – "Grand Урюк" – в четверг вечером сгорела летняя веранда.