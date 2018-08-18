В Иркутской области у главы города Шелехов сгорел автомобиль Infiniti

У главы города Шелехов (Иркутская область) Сергея Липина минувшей ночью сожгли автомобиль марки Infiniti. Об этом сообщает местный информационный портал "ШелеховNews".

По данным издания, возгорание произошло в четыре утра в субботу, 18 августа. Жителей двора в четвертом квартале города разбудил громкий хлопок.

"К моменту вызова пожарных, автомобиль полностью был охвачен огнем. Кроме этого пострадали две рядом стоящие машины. По словам очевидцев, хозяйке одной из них пришлось отогнать выто и тушить вручную", - пишет сайт.

Наиболее вероятной версией случившегося называют умышленный поджог. Глава города связывает ЧП со своей профессиональной деятельностью.