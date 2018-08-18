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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 12:52 Мск (14:52 Екб)
общество
Скончался экс-глава ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан
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Кофи Аннан (2018) | Фото:Flickr

В возрасте 80 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан.

Аннан стал первым чернокожим африканцем (уроженец Ганы), занявшим высший дипломатический пост планеты. Он руководил ООН два срока подряд – с 1997 по 2006 годы. Позднее он работал специальным посланником ООН в Сирии, возглавляя работу по поиску мирного решения конфликта.

Дипломат активно, но безуспешно пытался реформировать ООН посредством улучшения администрирования в организации, увеличения числа членов Совета Безопасности ООН в два раза и существенного расширения полномочий Генсека ООН.

Доклад Аннана "Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке" лёг в основу Декларации тысячелетия ООН, принятой на Саммите тысячелетия в сентябре 2000 года главами государств и правительств членов ООН.

Выступал против вторжения коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году, настаивая, что оснований для силового вмешательства не было.

Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года (наряду с возглавляемой им организацией).

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18.08.2018 12:52 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
14:52 Екб

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Скончался экс-глава ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан
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