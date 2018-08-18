Скончался экс-глава ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан

В возрасте 80 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан.

Аннан стал первым чернокожим африканцем (уроженец Ганы), занявшим высший дипломатический пост планеты. Он руководил ООН два срока подряд – с 1997 по 2006 годы. Позднее он работал специальным посланником ООН в Сирии, возглавляя работу по поиску мирного решения конфликта.

Дипломат активно, но безуспешно пытался реформировать ООН посредством улучшения администрирования в организации, увеличения числа членов Совета Безопасности ООН в два раза и существенного расширения полномочий Генсека ООН.

Доклад Аннана "Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке" лёг в основу Декларации тысячелетия ООН, принятой на Саммите тысячелетия в сентябре 2000 года главами государств и правительств членов ООН.

Выступал против вторжения коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году, настаивая, что оснований для силового вмешательства не было.

Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года (наряду с возглавляемой им организацией).