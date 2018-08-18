Задержан глава ТФОМС Дагестана – его подозревают в хищении 210 миллионов рублей

В Дагестане задержан глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования республики (ТФОМС) Магомед Сулейманов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, руководитель ведомства подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"По версии следствия, начиная с 2010 года руководитель территориального фонда, являясь должностным лицом, используя служебное положение, имея корыстную заинтересованность и действуя с целью получения материальной выгоды, создал преступное сообщество (преступную организацию) под его единым руководством, состоящее из функционально обособленных структурных подразделений, в составе работников данного учреждения, а также привлеченных других лиц и организаций. В соответствии с разработанными преступными планом и схемами, используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги", - сообщили в СКР.

Следствие считает, что за восемь последних лет участники преступного сообщества по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями таким образом похищено более 210 млн руб.

Кроме этого в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь, полагают в СКР.

Сейчас Следственный комитет вместе с УФСБ и МВД по Дагестану проводят оперативные действия. "Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - заявили в СКР.

Как ранее сообщало Накануне.RU, накануне президент России Владимир Путин внес кандидатуры для избрания на должность главы Дагестана. В этот список вошли врио главы республики Владимир Васильев, зампред Народного Собрания Дагестана Камил Давдиев и заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Махмуд Махмудов.