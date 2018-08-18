Задержан глава ТФОМС Дагестана – его подозревают в хищении 210 миллионов рублей

в этот день
18.08.18
13:28
В Екб.15:28
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
На свадьбе главы МИД Австри гости будут гулять под Кубанский казачий хор?
Путин внес кандидатуры на должность главы ЯНАО
Главное
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"

Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
Ветеран из Хабаровска через суд требует с Чубайса 15 млн
Турция заменит доллар на рубль
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 75

Задержан глава ТФОМС Дагестана – его подозревают в хищении 210 миллионов рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

коллаж, ФСБ, хакеры, киберпреступность, наручники (2017) | Фото: Накануне.RU

В Дагестане задержан глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования республики (ТФОМС) Магомед Сулейманов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, руководитель ведомства подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Читайте также:

"По версии следствия, начиная с 2010 года руководитель территориального фонда, являясь должностным лицом, используя служебное положение, имея корыстную заинтересованность и действуя с целью получения материальной выгоды, создал преступное сообщество (преступную организацию) под его единым руководством, состоящее из функционально обособленных структурных подразделений, в составе работников данного учреждения, а также привлеченных других лиц и организаций. В соответствии с разработанными преступными планом и схемами, используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги", - сообщили в СКР.

Следствие считает, что за восемь последних лет участники преступного сообщества по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями таким образом похищено более 210 млн руб.

Кроме этого в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь, полагают в СКР.

Сейчас Следственный комитет вместе с УФСБ и МВД по Дагестану проводят оперативные действия. "Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - заявили в СКР.

Как ранее сообщало Накануне.RU, накануне президент России Владимир Путин внес кандидатуры для избрания на должность главы Дагестана. В этот список вошли врио главы республики Владимир Васильев, зампред Народного Собрания Дагестана Камил Давдиев и заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Махмуд Махмудов.

Другие новости по темам: фомс, дагестан, хищение, мошенничество
18.08.2018 12:19 Мск | Дагестан | информационная служба Накануне.RU
14:19 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.07.2018 12:03 Мск
Бывший министр здравоохранения Дагестана задержан в Махачкале

Ранее 04.04.2018 04:09 Мск
На бывшего врио председателя правительства Дагестана заведено еще одно дело

Ранее 28.03.2018 16:20 Мск
Правоохранители провели выемку документов в Минздраве Дагестана








Добавить комментарий:

Задержан глава ТФОМС Дагестана – его подозревают в хищении 210 миллионов рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+