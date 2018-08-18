В Екатеринбурге воры не смогли угнать Infiniti, но унесли из машины ценные вещи

В городском управлении полиции в Екатеринбурге опровергли информацию о том, что по разграбленной в Пионерском районе машине накануне велась стрельба.

Напомним, в соцсетях накануне появилась информация о том, что на улице Смазчиков неизвестные попытались угнать автомобиль Infiniti, а когда не смогли – похитили имущество из машины и обстреляли окна авто из пневматики.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Накануне.RU сообщили: "Вчера вечером в отдел полиции номер 3 поступило сообщение о повреждении автомобиля инфинити на улице Смазчиков 3. На место прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что из машины похищено имущество владельца. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

При осмотре места происшествия следов применения какого либо оружия обнаружено не было".