Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41

Минувшей ночью увеличилось число жертв обрушения моста в итальянской Генуе. Как сообщает газета Corriere della Sera, ночью под завалами бетона спасатели нашли машину, в которой находилась семья из трех человек: супруги и их девятилетний ребенок. Таким образом, общее количество погибших во время ЧП выросло до 41 человека.

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Как сообщает "Интерфакс", состояние девяти пострадавших до сих пор оценивается как тяжелое, всего получивших ранения и травмы 16.

Напомним, обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем.

Сейчас власти начинают эвакуацию жителей домов, которые расположены под другими пролетами моста – из опасения, что и они могут обрушиться.