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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 11:53 Мск (13:53 Екб)
происшествия | За рубежом
Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41
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обрушение моста в Генуе (2018) | Фото: Ugo Truffelli @ugotruffelli/ twitter.com

Минувшей ночью увеличилось число жертв обрушения моста в итальянской Генуе. Как сообщает газета Corriere della Sera, ночью под завалами бетона спасатели нашли машину, в которой находилась семья из трех человек: супруги и их девятилетний ребенок. Таким образом, общее количество погибших во время ЧП выросло до 41 человека.
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Как сообщает "Интерфакс", состояние девяти пострадавших до сих пор оценивается как тяжелое, всего получивших ранения и травмы 16.

Напомним, обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем.

Сейчас власти начинают эвакуацию жителей домов, которые расположены под другими пролетами моста – из опасения, что и они могут обрушиться.

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18.08.2018 11:53 Мск | Италия | информационная служба Накануне.RU
13:53 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 08:10 Мск
Под рухнувшим мостом в Генуе могут находиться не менее 20 человек

Ранее 15.08.2018 09:27 Мск
Число жертв обрушения моста в Генуе составляет 35 человек, - премьер Италии

Ранее 15.08.2018 05:12 Мск
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Ранее 14.08.2018 20:30 Мск
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Ранее 14.08.2018 17:49 Мск
Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 30 человек

Ранее 14.08.2018 15:04 Мск
При обрушении автомобильного моста в Генуе погибли минимум 11 человек








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Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41
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