В день города в Екатеринбурге прошел митинг против пенсионной "реформы"

В день города в Екатеринбурге прошёл митинг против повышения пенсионного возраста, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Акция протеста против пенсионной "реформы" прошла сегодня в Екатеринбурге параллельно с празднованием дня города. В сквере у КРК "Уралец" (рядом с памятником воинам-спортсменам Урала) собралось за все время около 30-50 человек. Выступающие говорили о необходимости объединения и общего сопротивления "реформе".

"В последнее время количество долларовых миллиардеров в России выросло, а простые граждане становятся только беднее. Правительство только обещает, но ничего не делает - а обещаемую надбавку в тысячу рублей сразу же обесценит инфляция", - сказала Россейкина Наталья, первый секретарь обкома РКРП-КПСС и "РОТ-Фронт".

Напомним, митинги против повышения пенсионного возраста проходят в эти выходные и в других городах региона – Сысерти и Нижнем Тагиле. А 2 сентября коммунисты проведут в Екатеринбурге акцию "Позорный полк" - это митинг, переходящий в шествие. Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста.

Ранее Государственная дума, ведомая "Единой Россией", проголосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный председателем "партии власти", главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Заручившись в том числе положительным отзывом свердловского заксобрания.