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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 11:13 Мск (13:13 Екб)
спорт
Жена Семака рассказала, что после первого матча с минским "Динамо" ее семье стали приходить угрозы
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Сергей Семак (2018) | Фото:Википедия

Супруга главного тренера ФК "Зенит" Сергея Семака Анна прокомментировала в Instagram ситуацию, сложившуюся вокруг клуба и ее мужа после двух игр (в рамках Лиги Европы) с минским "Динамо". Напомним, первый матч – в Минске – питерцы проиграли со счетом 4:0, а второй – в Санкт-Петербурге – выиграли со счетом 8:1.
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И вот что пишет Анна по этому поводу: "После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду - ни одного барашка волн: "Спасибо команде" (согласна) , "Дзюба – Бог" (отличная работа), "ну а Семак.....он ведь поставил "основной" состав, к тому же Минское "Динамо" безобразно играли"... (думаю, сказать так может только тот, кто переквалифицировался в футбольного обозревателя из какой-то очень далекой от спорта профессии). СПАСИБО ребятам за героизм и великолепную игру, я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо тебе, мой лучший друг, за силу духа, ведь эта победа - именно победа духа. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу".

Ранее Сергей Семак ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про его игроков, "ползающих на карачках". После победы минской команды Лукашенко заявил, что некоторые игроки "Зенита" "уже на четвереньках ходили".

Как заявил Семак после игры, слова Лукашенко стали дополнительным стимулом для его футболистов.

"Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках", - отметил специалист в эфире "Матч ТВ".

Напомним, соперником "Зенита" по следующему раунду Лиги Европы станет клуб "Мольде" из Норвегии. Встречи пройдут 23 и 30 августа.

Другие новости по темам: анна семак, зенит-динамо, александр лукашенко
18.08.2018 11:13 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
13:13 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 08:12 Мск
"Нас всех это задело": Семак ответил на слова Лукашенко про "ползающий на карачках" "Зенит"

Ранее 17.08.2018 00:38 Мск
"Зенит" обыграл минское "Динамо - 8:1

Ранее 10.08.2018 08:55 Мск
4:0 в Минске: "Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках за последние 29 лет








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Жена Семака рассказала, что после первого матча с минским "Динамо" ее семье стали приходить угрозы
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