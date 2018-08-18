Жена Семака рассказала, что после первого матча с минским "Динамо" ее семье стали приходить угрозы

Супруга главного тренера ФК "Зенит" Сергея Семака Анна прокомментировала в Instagram ситуацию, сложившуюся вокруг клуба и ее мужа после двух игр (в рамках Лиги Европы) с минским "Динамо". Напомним, первый матч – в Минске – питерцы проиграли со счетом 4:0, а второй – в Санкт-Петербурге – выиграли со счетом 8:1.

И вот что пишет Анна по этому поводу: "После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду - ни одного барашка волн: "Спасибо команде" (согласна) , "Дзюба – Бог" (отличная работа), "ну а Семак.....он ведь поставил "основной" состав, к тому же Минское "Динамо" безобразно играли"... (думаю, сказать так может только тот, кто переквалифицировался в футбольного обозревателя из какой-то очень далекой от спорта профессии). СПАСИБО ребятам за героизм и великолепную игру, я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо тебе, мой лучший друг, за силу духа, ведь эта победа - именно победа духа. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу".

Ранее Сергей Семак ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про его игроков, "ползающих на карачках". После победы минской команды Лукашенко заявил, что некоторые игроки "Зенита" "уже на четвереньках ходили".

Как заявил Семак после игры, слова Лукашенко стали дополнительным стимулом для его футболистов.

"Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках", - отметил специалист в эфире "Матч ТВ".

Напомним, соперником "Зенита" по следующему раунду Лиги Европы станет клуб "Мольде" из Норвегии. Встречи пройдут 23 и 30 августа.