В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41

Корпорация "МиГ" ведет работу по созданию истребителя-перехватчика МиГ-41, который должен будет заменить своего предшественника – МиГ-31.

По словам главы корпорации Ильи Тарасенко, скоро информация о разработке будет представлена общественности. "Это не мифический проект, он для "МиГ" давнишний. Мы - основоположники этого проекта", - цитирует Тарасенко "Интерфакс".

МиГ-31 был принят на вооружение в 1981 году и в ближайшие десять лет его "жизненный цикл" завершится. Между тем, полноценная разработка и поставка нового самолета начнется лишь в середине 2020-х и только при условии появления заказа от Минобороны. "Надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", - говорит Тарасенко.

По его словам, это совершенно новый в технологическом плане самолет, способный выполнять задачи в космосе. По оценкам экспертов, МиГ-41 станет проектом 5 ++ или 6-го поколения.