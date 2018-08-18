Семью британской королевы сравнили с сайентологами

Семью британской королевы Елизаветы II (92) сравнили с сайентологами. И не кто-нибудь, а новый родственник – отец жены принца Гарри Томас Маркл.

По слухам, Томас невероятно бесит всю королевскую семью, поскольку налево и направо раздает интервью, да еще и берет за это деньги. На этот раз он побеседовал с таблоидом The Sun. Отец Меган Маркл заявил, что "культ секретности", который вокруг себя создает новая семья его дочери, напоминает ему поведение сайентологов. "Они натурально создают культ. Если они слышат вопросы в свой адрес, то просто закрывают двери! Они должны начать разговаривать", - говорит Маркл.

Пока у дочери Маркла был роман с принцем Гарри, он и сам помалкивал и скрывался от журналистов. Но после свадьбы Меган ее отец изменил поведение кардинально: стал критически высказываться в адрес королевской семьи и даже чуть не спровоцировал политический кризис. Дело в том, что в одном из интервью он рассказал о телефонном разговоре с зятем. По словам Маркла – непримиримого противника политики Дональда Трампа, Гарри уговаривал тестя изменить взгляды на президента США и "дать ему шанс". Другими словами, очевидно выразил политическую точку зрения, хотя королевская семья должна оставаться вне политических течений и взглядов, это касается и внешних отношений Великобритании.

33-летний принц Гарри (внук королевы) и 37-летняя актриса Меган Маркл поженились 19 мая этого года. Многие британцы были против этого брака сына наследника престола, поскольку у Маркл за плечами уже был брак и развод.