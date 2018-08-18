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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 10:11 Мск (12:11 Екб)
общество
Роман Павлюченко стал многодетным отцом – у него родилась третья девочка
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Роман Павлюченко Лариса Павлюченко (2018) | Фото:instagram.com/pavlyuchenko_1981

Роман (36) и Лариса (36) Павлюченко в третий раз стали родителями. Супруга известного футболиста родила дочку в подмосковном госпитале "Лапино", где появляются на свет дети многих российских звезд.

"Сегодня самый светлый праздник на земле, Жена доченьку подарила мне!!! Спасибо дорогая тебе, за третью девочку", - написал в Instagram Роман под фото, на котором он запечатлен вместе с женой, лежащей на больничной койке. А вот саму малышку супруги показывать не стали, зато сообщили ее имя – Ева.

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Судя по фото в аккаунте Ларисы, супруг поддерживал ее во время родов, находился рядом. Также она рассказала об обстоятельствах беременности: "О том, что у нас будет 3 ребенок, я узнала за час до Нового года! И все подарки, которые я приготовила для мужа, ушли на второй план. Он получил самый большой подарок-тест под ёлкой. Для нас это было чудо, все дети нам давались с трудом, мы их вымаливали, долго ждали, а в этот раз всё случилось неожиданно, но эту крошку нам послал Бог, я это точно знаю. Дети самое главное, что есть в жизни и первый плач ребёнка не сравнить не с чем. Спасибо любимый, что все 9 мес ты был рядом, так заботился обо мне, и я знаю, что так же трепетно будешь заботиться о наших детях. Люблю тебя".

Со своей будущей женой Ларисой Роман познакомился в 12 лет, когда перешёл учиться в шестой класс СОШ № 6 посёлка Московский Карачаево-Черкесии. Поженились в ноябре 2001 года. Дочь Кристина родилась у пары в 2006, а Мила – в 2014-м.

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18.08.2018 10:11 Мск | Московская область | информационная служба Накануне.RU
12:11 Екб

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Роман Павлюченко стал многодетным отцом – у него родилась третья девочка
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