Роман Павлюченко стал многодетным отцом – у него родилась третья девочка

Роман (36) и Лариса (36) Павлюченко в третий раз стали родителями. Супруга известного футболиста родила дочку в подмосковном госпитале "Лапино", где появляются на свет дети многих российских звезд.

"Сегодня самый светлый праздник на земле, Жена доченьку подарила мне!!! Спасибо дорогая тебе, за третью девочку", - написал в Instagram Роман под фото, на котором он запечатлен вместе с женой, лежащей на больничной койке. А вот саму малышку супруги показывать не стали, зато сообщили ее имя – Ева.

Судя по фото в аккаунте Ларисы, супруг поддерживал ее во время родов, находился рядом. Также она рассказала об обстоятельствах беременности: "О том, что у нас будет 3 ребенок, я узнала за час до Нового года! И все подарки, которые я приготовила для мужа, ушли на второй план. Он получил самый большой подарок-тест под ёлкой. Для нас это было чудо, все дети нам давались с трудом, мы их вымаливали, долго ждали, а в этот раз всё случилось неожиданно, но эту крошку нам послал Бог, я это точно знаю. Дети самое главное, что есть в жизни и первый плач ребёнка не сравнить не с чем. Спасибо любимый, что все 9 мес ты был рядом, так заботился обо мне, и я знаю, что так же трепетно будешь заботиться о наших детях. Люблю тебя".

Со своей будущей женой Ларисой Роман познакомился в 12 лет, когда перешёл учиться в шестой класс СОШ № 6 посёлка Московский Карачаево-Черкесии. Поженились в ноябре 2001 года. Дочь Кристина родилась у пары в 2006, а Мила – в 2014-м.