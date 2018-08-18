В Москве прощаются с Эдуардом Успенским

В субботу, 18 августа, в Москве простятся с писателем Эдуардом Успенским. Панихида начнется в 11 мск в Центральном доме литератором, отпевание – в 14 мск в Спасской церкви на Рябиновой улице в Москве.
Похоронят Успенского на Троекуровском кладбище рядом с режиссером Дмитрием Брусникиным.
Писатель скончался вечером 14 августа на 81-м году жизни.
Ранее композитор Григорий Гладков подтвердил, что Эдуард Успенский долгое время лечился от рака.
За несколько дней до смерти писателя стало известно, что Успенский и компания "Союзмультфильм" урегулировали конфликт о правах на персонажей мультфильма "Простоквашино".
Между тем, в Перми начался сбор подписей под обращением к мэру города и губернатору Пермского края о присвоении одной из улиц столицы Прикамья имени детского писателя.