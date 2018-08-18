В ДТП в Томске пострадали шесть человек. Предполагаемый виновник скрылся

В Томске рано утром (5 часов) в субботу, 18 августа, произошло крупное ДТП. Авария случилась на улице Клюева, районе 26-го дома. Столкнулись две иномарки, двигавшиеся во встречном направлении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров одного автомобиля, а также двое пассажиров из другого.

Один из водителей – предполагаемый виновник ДТП - с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на его установление и задержание, отметили в полицейском главке.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.