На свадьбе главы МИД Австрии Путин и другие гости будут гулять под Кубанский казачий хор?

Кубанский казачий хор будет выступать на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (53), которая выходит замуж в субботу, 18 августа. Эту информацию РИА Новости подтвердил источник в культурных кругах Краснодарского края. По его данным, "около десяти артистов кубанского хора уже находятся в Австрии". "Они отправлены туда для исполнения лучших кубанских песен на свадьбе австрийского министра", — рассказал инсайдер.

Впрочем, директор коллектива Анатолий Арефьев в разговоре с ТАСС заявил, что в Австрии хор находится с собственной концертной программой.

Интересно, что на сайте ККХ речи о заграничных гастролях в этот период нет – ближайший концерт состоится в сентябре в Краснодаре.

"Би-би-си" утверждает, что эта поездка хора обойдется в 1,8 млн руб.

Свадьба Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера состоится 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. Одним из гостей, как ранее сообщало Накануне.RU, станет президент России Владимир Путин. Официальные лица австрийского правительства заявили, что визит носит частный характер и политического подтекста не несет, тем не менее, местные СМИ раскритиковали Карин за приглашение российского президента.