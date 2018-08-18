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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 09:02 Мск (11:02 Екб)
общество | За рубежом
На свадьбе главы МИД Австрии Путин и другие гости будут гулять под Кубанский казачий хор?
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кубанский казачий хор (2018) | Фото:Википедия

Кубанский казачий хор будет выступать на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (53), которая выходит замуж в субботу, 18 августа. Эту информацию РИА Новости подтвердил источник в культурных кругах Краснодарского края. По его данным, "около десяти артистов кубанского хора уже находятся в Австрии". "Они отправлены туда для исполнения лучших кубанских песен на свадьбе австрийского министра", — рассказал инсайдер.

Впрочем, директор коллектива Анатолий Арефьев в разговоре с ТАСС заявил, что в Австрии хор находится с собственной концертной программой.

Интересно, что на сайте ККХ речи о заграничных гастролях в этот период нет – ближайший концерт состоится в сентябре в Краснодаре.

"Би-би-си" утверждает, что эта поездка хора обойдется в 1,8 млн руб.

Свадьба Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера состоится 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. Одним из гостей, как ранее сообщало Накануне.RU, станет президент России Владимир Путин. Официальные лица австрийского правительства заявили, что визит носит частный характер и политического подтекста не несет, тем не менее, местные СМИ раскритиковали Карин за приглашение российского президента.

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18.08.2018 09:02 Мск | Австрия | информационная служба Накануне.RU
11:02 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 18:32 Мск
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На свадьбе главы МИД Австрии Путин и другие гости будут гулять под Кубанский казачий хор?
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