Без пяти триста: Екатеринбург отмечает 295-летний юбилей. Где, что и когда посмотреть

В Екатеринбурге в третью субботу августа (в этом году она выпала на 18 число) традиционно отмечается День города. Отличительная черта праздника в этот раз – большое количество звезд шоу-бизнеса, которые выступят на разных площадках. А вот погода вряд ли порадует горожан – синоптики обещают дожди.

Официальное открытие праздника – в 10 утра с поднятия флага на Площади 1905 года. Сразу после на заранее перекрытых улицах в центре стартуют спортивные мероприятия (например, чемпионат по лыжероллерному спорту), можно будет познакомиться с победителем ралли-марафона "Дакар-2017" Сергеем Карякиным, вечером стартует турнир по прыжкам с шестом.

На улице 8 Марта – выставка ретро-автомобилей, на улице Бориса Ельцина и Октябрьской площади – танцы (во второй половине дня начнется фестиваль "Голоса и танцы Екатеринбурга", вести который будет Дмитрий Нагиев), соревнования по автозвуку на Щербакова (у ТЦ "Глобус").

Квесты и фестивали в Литературном квартале и Историческом сквере.

Концерт на главной площади города начнется в 14 часов. На сцене в виде бумбокса, которую монтировали всю предыдущую неделю, выступят сначала инструментальные коллективы - Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга, Оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан, шоу Давлет-Хана и барабанщиц "Династия", лауреат China Cup из Гуанчжоу (КНР) – оркестр школы № 16, "Дифиле-бэнд" из Сургута.

Что касается именитых музыкантов: в девять вечера перед "Космосом" выступит Мари Краймбрери – популярная R'n'B исполнительница из Москвы. Предвосхитит праздничный фейерверк над акваторией городского пруда open-air под сет московского ди-джея M.Hustler.

В восемь на Площади 1905 года сначала зажгут звезды прошлых лет – группа Оttawan из Франции, а в девять начнут выступление рок-легенды из "Мумий Тролля".

45 минут, начиная с десяти вечера, на Плотинке будет играть DJ Rudenko, а звук будет транслироваться на главные площадки праздника Площадь 1905 года, Исторический сквер, ККТ "Космос", Октябрьскую площадь.

Между тем, в Академическом районе ждут не менее легендарных гостей: в 19:50 на сцену выйдут "Звери", а в девять начнет отплясывать Светлана Лобода.

У Нагиева на Октябрьской площади выступят певица Елка и DJ Brothers, появится на этой площадке и хореограф Егор Дружинин.

В половине одиннадцатого вечера на городском пруду начнется фестиваль фейерверков и флайбордистов, завершит праздник традиционный фейерверк.