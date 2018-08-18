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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


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Без пяти триста: Екатеринбург отмечает 295-летний юбилей. Где, что и когда посмотреть
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день города (2016) | Фото:instagram.com/alanhadalittlelamb

В Екатеринбурге в третью субботу августа (в этом году она выпала на 18 число) традиционно отмечается День города. Отличительная черта праздника в этот раз – большое количество звезд шоу-бизнеса, которые выступят на разных площадках. А вот погода вряд ли порадует горожан – синоптики обещают дожди.
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Официальное открытие праздника – в 10 утра с поднятия флага на Площади 1905 года. Сразу после на заранее перекрытых улицах в центре стартуют спортивные мероприятия (например, чемпионат по лыжероллерному спорту), можно будет познакомиться с победителем ралли-марафона "Дакар-2017" Сергеем Карякиным, вечером стартует турнир по прыжкам с шестом.

На улице 8 Марта – выставка ретро-автомобилей, на улице Бориса Ельцина и Октябрьской площади – танцы (во второй половине дня начнется фестиваль "Голоса и танцы Екатеринбурга", вести который будет Дмитрий Нагиев), соревнования по автозвуку на Щербакова (у ТЦ "Глобус").

Квесты и фестивали в Литературном квартале и Историческом сквере.

Концерт на главной площади города начнется в 14 часов. На сцене в виде бумбокса, которую монтировали всю предыдущую неделю, выступят сначала инструментальные коллективы - Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга, Оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан, шоу Давлет-Хана и барабанщиц "Династия", лауреат China Cup из Гуанчжоу (КНР) – оркестр школы № 16, "Дифиле-бэнд" из Сургута.

Что касается именитых музыкантов: в девять вечера перед "Космосом" выступит Мари Краймбрери – популярная R'n'B исполнительница из Москвы. Предвосхитит праздничный фейерверк над акваторией городского пруда open-air под сет московского ди-джея M.Hustler.

В восемь на Площади 1905 года сначала зажгут звезды прошлых лет – группа Оttawan из Франции, а в девять начнут выступление рок-легенды из "Мумий Тролля".

45 минут, начиная с десяти вечера, на Плотинке будет играть DJ Rudenko, а звук будет транслироваться на главные площадки праздника Площадь 1905 года, Исторический сквер, ККТ "Космос", Октябрьскую площадь.

Между тем, в Академическом районе ждут не менее легендарных гостей: в 19:50 на сцену выйдут "Звери", а в девять начнет отплясывать Светлана Лобода.

У Нагиева на Октябрьской площади выступят певица Елка и DJ Brothers, появится на этой площадке и хореограф Егор Дружинин.

В половине одиннадцатого вечера на городском пруду начнется фестиваль фейерверков и флайбордистов, завершит праздник традиционный фейерверк.

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18.08.2018 08:13 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:13 Екб

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Без пяти триста: Екатеринбург отмечает 295-летний юбилей. Где, что и когда посмотреть
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