Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"

В челябинской Кусе фрагменты памятника Сталину, поднятые со дна пруда, поместили в охраняемое помещение. Общественники заявляют, что вынуждены "спасать реликвию", поскольку опасаются действий местной администрации. Кроме того, некоторым из них начали поступать звонки с предложением продать части памятника "за большие деньги", сообщает агентство "Красная весна".

Как ранее сообщало Накануне.RU, перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.

Сейчас общественники заняты поисками недостающих фрагментов памятника, затем они собираются восстановить его и совместно с местными жителями решить, где в городе можно установить найденный монумент.

Между тем, местные власти полагают, что место памятнику Сталину – в музее.