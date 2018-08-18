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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
18.08.2018 07:15 Мск (09:15 Екб)
общество | Челябинская область
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
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памятник Сталину, Куса, 1956 год, (2018) | Фото: admkusa.ru

В челябинской Кусе фрагменты памятника Сталину, поднятые со дна пруда, поместили в охраняемое помещение. Общественники заявляют, что вынуждены "спасать реликвию", поскольку опасаются действий местной администрации. Кроме того, некоторым из них начали поступать звонки с предложением продать части памятника "за большие деньги", сообщает агентство "Красная весна".

Как ранее сообщало Накануне.RU, перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.

Сейчас общественники заняты поисками недостающих фрагментов памятника, затем они собираются восстановить его и совместно с местными жителями решить, где в городе можно установить найденный монумент.

Между тем, местные власти полагают, что место памятнику Сталину – в музее.

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18.08.2018 07:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:15 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.08.2018 15:42 Мск
Памятник Сталину, найденный в пруду, хотят установить на центральной улице Кусы

Ранее 08.08.2018 09:19 Мск
На Южном Урале началось давление на активистов, поднявших со дна пруда Сталина

Ранее 05.08.2018 12:19 Мск
Со дна пруда на Южном Урале достали разрушенный памятник Иосифу Сталину








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Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
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