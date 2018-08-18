Бюджет Югры исполнен с профицитом в 24 миллиарда

По итогам первого полугодия доходы бюджета Югры исполнены в сумме 119,1 млрд руб. с профицитом в 23,8 млрд руб. Уточненный годовой план выполнен на 63,2 %. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г., их сумма возросла на 51 %, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

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Основным источником доходов стали налоги на прибыль, имущество организаций, доходы физических лиц, рассказала на заседании правительства директор департамента финансов Вера Дюдина. 2,5 млрд руб. составляют неналоговые и безвозмездные поступления. Расходы региональной казны по итогам первого полугодия исполнены в сумме 95,3 млрд руб., что составляет 45,1% к уточненному годовому плану. По сравнению с прошлым годом, темп роста расходов – 110,2%.

Дюдина добавила, что расходы в основном реализуются в рамках государственных программ – 94,4 млрд руб. Непрограммные расходы исполнены в сумме 900 млн руб. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципалитетов за полугодие выделены в сумме 36,5 млрд руб. Члены правительства приняли отчет департамента.