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20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. По его словам, текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


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Бюджет Югры исполнен с профицитом в 24 миллиарда
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(2005) | Фото: Накануне.ru

По итогам первого полугодия доходы бюджета Югры исполнены в сумме 119,1 млрд руб. с профицитом в 23,8 млрд руб. Уточненный годовой план выполнен на 63,2 %. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г., их сумма возросла на 51 %, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.
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Основным источником доходов стали налоги на прибыль, имущество организаций, доходы физических лиц, рассказала на заседании правительства директор департамента финансов Вера Дюдина. 2,5 млрд руб. составляют неналоговые и безвозмездные поступления. Расходы региональной казны по итогам первого полугодия исполнены в сумме 95,3 млрд руб., что составляет 45,1% к уточненному годовому плану. По сравнению с прошлым годом, темп роста расходов – 110,2%.

Дюдина добавила, что расходы в основном реализуются в рамках государственных программ – 94,4 млрд руб. Непрограммные расходы исполнены в сумме 900 млн руб. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципалитетов за полугодие выделены в сумме 36,5 млрд руб. Члены правительства приняли отчет департамента.

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18.08.2018 13:05 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Лукашкин
15:05 Екб

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Бюджет Югры исполнен с профицитом в 24 миллиарда
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